Rivian Automotive Aktie News: Anleger greifen bei Rivian Automotive am Abend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,11 USD.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 13,11 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,22 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.582.510 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 17,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 30,74 Prozent zulegen. Bei 9,50 USD fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 27,54 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 04.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD einfahren.

