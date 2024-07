Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 22,64 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 22,64 USD nach oben. Bei 22,79 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 358.040 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,92 USD am 17.11.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 65,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Robinhood-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,250 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 624,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 447,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,515 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Coinbase, Robinhood und MicroStrategy unter Druck: Bitcoin-Anleger werden nervös

Robinhood-Aktie gibt Gas: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Robinhood-Aktie fällt ins Minus: Robinhood schlägt Erwartungen auf allen Ebenen