Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagabend höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 117,17 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 117,17 USD nach oben. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,12 USD an. Bei 115,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.571.319 Robinhood-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 123,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 5,07 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 21,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 81,64 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 997,00 Mio. USD gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt