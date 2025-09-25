Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Montagnachmittag im Plus
Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 127,75 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 127,75 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 127,89 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.509.533 Robinhood-Aktien den Besitzer.
Bei 130,06 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 82,74 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,67 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie
Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen
Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Robinhood
Analysen zu Robinhood
Keine Analysen gefunden.