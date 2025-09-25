DAX23.745 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.243 ±-0,0%Nas22.680 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,30 -2,1%Gold3.826 +1,7%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Montagnachmittag im Plus

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 127,75 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 127,75 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 127,89 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.509.533 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 130,06 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 82,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,67 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

