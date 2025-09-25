Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood haussiert am Montagabend

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Robinhood. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 9,4 Prozent auf 133,19 USD zu.

Das Papier von Robinhood legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,4 Prozent auf 133,19 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 133,39 USD. Mit einem Wert von 123,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.943.474 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.09.2025 auf bis zu 133,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 0,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 22,06 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 503,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 1,67 USD im Jahr 2025 aus.

