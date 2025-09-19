DAX23.469 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.694 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,29 -0,6%Gold3.717 +0,9%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Montagnachmittag verlustreich

22.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Robinhood befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 123,48 USD ab.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 123,48 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 122,20 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 123,43 USD. Zuletzt wechselten 1.360.512 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 125,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,06 USD ab. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 82,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

