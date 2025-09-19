Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Montagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Robinhood befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 123,48 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 123,48 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 122,20 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 123,43 USD. Zuletzt wechselten 1.360.512 Robinhood-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 125,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,06 USD ab. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 82,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.
Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,64 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie
Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt
Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Robinhood
Analysen zu Robinhood
Keine Analysen gefunden.