Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Freitagnachmittag

19.09.25 16:10 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 122,59 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 122,59 USD. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 122,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,66 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 1.076.641 Aktien.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,44 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 22,06 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 455,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

