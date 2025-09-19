DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,3%Dow46.413 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Aktienentwicklung

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Montagabend mit negativen Vorzeichen

22.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Robinhood. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 123,99 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 123,99 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 122,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 123,43 USD. Zuletzt wechselten 4.779.319 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 125,08 USD. Mit einem Zuwachs von 0,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 22,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 82,21 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 688,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

gopixa / Shutterstock.com

