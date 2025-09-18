DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.300 +0,3%Nas22.582 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen auf Rekordfahrt -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Robinhood im Fokus

Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagabend mit Aufschlag

19.09.25 20:24 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagabend mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 123,56 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
104,84 EUR 2,30 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 123,56 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 123,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 121,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.553.724 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 124,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 0,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung