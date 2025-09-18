Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagabend mit Aufschlag

Robinhood im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 123,56 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 123,56 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 123,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 121,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.553.724 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 124,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 0,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

