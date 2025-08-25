Robinhood Aktie News: Robinhood stabilisiert sich am Abend

So entwickelt sich Robinhood

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Robinhood. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Robinhood-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 103,65 USD.

Die Robinhood-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 103,65 USD an der Tafel. Bei 104,38 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Robinhood-Aktie bei 101,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.296.953 Robinhood-Aktien.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 117,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,55 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 81,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen