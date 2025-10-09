Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verteidigt am Abend Vortagesniveau

So entwickelt sich Robinhood

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Robinhood. Im NASDAQ-Handel kam die Robinhood-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 150,77 USD.

Die Robinhood-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 150,77 USD. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 151,43 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 147,31 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.416.833 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,03 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 84,74 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 997,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Robinhood rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

