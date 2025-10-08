Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Robinhood am Mittwochabend zu

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 149,74 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 149,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.721.250 Robinhood-Aktien.

Bei einem Wert von 153,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,73 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 23,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 84,64 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,91 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Robinhood.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 USD je Aktie belaufen.

