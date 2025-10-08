Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood zieht am Mittwochnachmittag an

Blick auf Robinhood-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 145,31 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 145,31 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,64 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 688.816 Robinhood-Aktien.

Bei 153,83 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,86 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Robinhood rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

