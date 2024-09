Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag im Minus

Roche im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 275,90 CHF nach.

Die Roche-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 275,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 274,40 CHF. Mit einem Wert von 275,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 67.862 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,83 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 268,67 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,44 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Roche-Aktie angepasst

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Mittwochshandels leichter

Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter