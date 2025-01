Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 256,10 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 256,10 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 255,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 263.292 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 288,20 CHF. 12,53 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 16,87 Prozent wieder erreichen.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,81 CHF ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 274,29 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

