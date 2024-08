Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 266,00 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,5 Prozent auf 266,00 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 265,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 268,20 CHF. Bisher wurden heute 357.788 Roche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 19,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,67 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,27 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



