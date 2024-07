Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag mit Verlusten

08.07.24 09:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 243,00 CHF abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 243,00 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 242,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,40 CHF. Bisher wurden heute 22.408 Roche-Aktien gehandelt. Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 277,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 14,09 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 14,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,78 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,30 CHF. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,75 CHF im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI aktuell: SMI legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein Börse Zürich: SMI am Nachmittag leichter Freitagshandel in Zürich: SMI am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

