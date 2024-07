Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 252,00 CHF nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 252,00 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 252,90 CHF aus. Bei 251,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 465.552 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 277,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,77 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 260,30 CHF je Roche-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,76 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

