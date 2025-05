Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 262,10 CHF.

Um 09:07 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 262,10 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 261,80 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 19.263 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 15,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,91 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,75 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,13 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

