Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 282,80 CHF.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 282,80 CHF an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 283,50 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 282,40 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 283,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32.843 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 32,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,67 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2024 wird am 30.01.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,40 CHF je Aktie aus.

