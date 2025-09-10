Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,20 GBP.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,20 GBP zu. Mit einem Wert von 11,04 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.047.859 Rolls-Royce-Aktien.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,73 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 57,82 Prozent sinken.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,88 GBP.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

