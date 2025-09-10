Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,20 GBP.
Werte in diesem Artikel
Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,20 GBP zu. Mit einem Wert von 11,04 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.047.859 Rolls-Royce-Aktien.
Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,73 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 57,82 Prozent sinken.
Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,88 GBP.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen