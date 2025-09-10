DAX23.659 +0,1%ESt505.376 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.072 +1,3%Nas22.035 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,39 -1,8%Gold3.637 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX knapp in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Nachmittag an Fahrt

11.09.25 16:13 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,20 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,12 EUR 0,20 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,20 GBP zu. Mit einem Wert von 11,04 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.047.859 Rolls-Royce-Aktien.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,73 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 57,82 Prozent sinken.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,88 GBP.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen