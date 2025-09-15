Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 110,08 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie ging in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung des Unternehmens auf die angekündigte Zusammenarbeit Großbritanniens mit den USA bei der Förderung der Kernenergie ein. Das Geschäft mit kleinen modularen Kernkraftwerken (SMR) leistet ihrer Meinung nach zwar noch keinen wesentlichen Beitrag zur Anlagestory; es biete aber attraktive Optionen - ähnlich wie die Rückkehr auf den Markt für Schmalrumpfflugzeuge -, um einen potenziell großen angrenzenden Markt zu erschließen. In diesem könnte Rolls-Royce ein wichtiger, wenn nicht sogar führender Akteur werden./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,35 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,25 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,58 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|13:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.23
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.