Blick auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Verlusten

01.10.25 16:10 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Verlusten
01.10.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 11,76 GBP.

Rolls-Royce Plc
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,72 EUR -0,32 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 11,76 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,55 GBP nach. Bei 11,90 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 5.153.133 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 1,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 5,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 128,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

