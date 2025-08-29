DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
August 2025: Experten empfehlen Rolls-Royce-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.08.25 18:00 Uhr
Die Rolls-Royce-Aktie wurde im August 2025 von 5 Analysten analysiert.

5 Experten raten die Rolls-Royce-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 12,84 GBP, was einem Anstieg von 2,14 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 10,70 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.12,90 GBP20,5620.08.2025
UBS AG13,75 GBP28,5014.08.2025
JP Morgan Chase & Co.12,45 GBP16,3611.08.2025
Deutsche Bank AG12,20 GBP14,0207.08.2025
Jefferies & Company Inc.12,90 GBP20,5604.08.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
