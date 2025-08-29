August 2025: Experten empfehlen Rolls-Royce-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Die Rolls-Royce-Aktie wurde im August 2025 von 5 Analysten analysiert.

5 Experten raten die Rolls-Royce-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 12,84 GBP, was einem Anstieg von 2,14 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 10,70 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 12,90 GBP 20,56 20.08.2025 UBS AG 13,75 GBP 28,50 14.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 12,45 GBP 16,36 11.08.2025 Deutsche Bank AG 12,20 GBP 14,02 07.08.2025 Jefferies & Company Inc. 12,90 GBP 20,56 04.08.2025

Redaktion finanzen.net