Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Mittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,73 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 11,73 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,80 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 11,68 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.066.621 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.09.2025 bei 11,95 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (5,14 GBP). Mit Abgaben von 56,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,69 GBP an.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
