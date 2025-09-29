Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,73 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 11,73 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,80 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 11,68 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.066.621 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.09.2025 bei 11,95 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (5,14 GBP). Mit Abgaben von 56,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,69 GBP an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

