Aktie im Blick

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag auf grünem Terrain

29.09.25 12:08 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,89 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,88 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,89 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,94 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,94 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.618.741 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.09.2025 auf bis zu 11,94 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,41 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 5,14 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,61 GBP aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
