Top News
Rolls-Royce im Blick

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag gefragt

26.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 11,76 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,66 EUR -0,04 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,76 GBP. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,77 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,75 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 241.908 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,79 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 5,14 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 56,27 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,61 GBP für die Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

