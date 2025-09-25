Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag gefragt

Rolls-Royce im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 11,76 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,76 GBP. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,77 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,75 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 241.908 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,79 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 5,14 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 56,27 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,61 GBP für die Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

