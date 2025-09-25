Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Freitagmittag stärker

So entwickelt sich Rolls-Royce

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,81 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 11,81 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,83 GBP. Bei 11,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.221.661 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 0,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 5,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,092 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 10,61 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

