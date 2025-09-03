Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 103,93 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1375 auf 1310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht zwar davon aus, dass der Zyklus im Servicebereich vor dem Höhepunkt steht. Die Briten seien mit ihrer "jungen Flotte" aber recht gut abgeschirmt. Etwa 60 Prozent der im Betrieb befindlichen Triebwerke von Rolls-Royce seien neuerer Generation im Gegensatz zu Safran, MTU und GE Aerospace./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,10 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,82 £
|Abst. Kursziel*:
21,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,66 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|08:01
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
