Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 104,56 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Chloe Lemarie berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef im Rahmen einer hauseigenen Industriekonferenz. Im zivilen Geschäft könne der Triebwerksbauer eine Marge erzielen, die jener des Konkurrenten GE Aerospace gleicht. Das Wachstum im Bereich Power Systems wird von zwei margenstarken Segmenten vorangetrieben, wobei aufgrund der operativen Hebelwirkung eine weitere Margensteigerung zu erwarten sei./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,86 £
|Abst. Kursziel*:
18,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,85 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,89%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,66 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
