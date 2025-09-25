Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Freitagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 11,83 GBP.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,91 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,75 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.297.126 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 11,91 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,63 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,14 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,092 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,61 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

