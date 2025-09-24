Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 11,61 GBP abwärts.

Das Papier von Rolls-Royce befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,1 Prozent auf 11,61 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 11,60 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.942.962 Rolls-Royce-Aktien.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 11,79 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 5,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 55,73 Prozent Luft nach unten.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 10,61 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.

