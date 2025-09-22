DAX23.604 ±-0,0%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce reagiert am Mittwochmittag positiv

24.09.25 12:05 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce reagiert am Mittwochmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 11,72 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,64 EUR 0,16 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,72 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,76 GBP. Bei 11,73 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.050.932 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 11,76 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 0,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 5,14 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,093 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 10,61 GBP.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
