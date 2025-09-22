Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag behauptet

So entwickelt sich Rolls-Royce

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Mit einem Kurs von 11,64 GBP zeigte sich die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 11,64 GBP bewegte sich die Rolls-Royce-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,77 GBP. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,63 GBP. Mit einem Wert von 11,73 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.328.955 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 1,12 Prozent zulegen. Am 03.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,14 GBP ab. Mit Abgaben von 55,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,61 GBP an.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

