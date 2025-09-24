Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 11,69 GBP nach.

Um 09:07 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,69 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,69 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,72 GBP. Zuletzt wechselten 382.217 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 11,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,14 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 127,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,61 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

