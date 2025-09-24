Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 11,60 GBP.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 11,60 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,53 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,72 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 4.258.213 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 11,79 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (5,14 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 55,69 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,093 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,61 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

