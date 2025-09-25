DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Vormittag fester

29.09.25 09:29 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 11,87 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,87 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,94 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,94 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 342.097 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 11,94 GBP erreichte der Titel am 29.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 0,63 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 5,14 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 56,68 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,61 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
