Blick auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

29.09.25 16:11 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,90 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,90 GBP zu. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,95 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,94 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.899.645 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 29.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 0,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,14 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,80 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,61 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

