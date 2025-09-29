Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce legt am Vormittag zu
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 11,75 GBP zu.
Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 11,75 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 11,68 GBP. Zuletzt wechselten 518.658 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 29.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 1,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2024 Kursverluste bis auf 5,14 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,24 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,092 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 10,61 GBP angegeben.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
