Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 11,77 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 11,77 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,81 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,68 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 4.278.871 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.09.2025 bei 11,95 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 1,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,14 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 56,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

