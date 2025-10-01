DAX24.001 +0,5%Est505.554 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,71 -2,0%Gold3.883 +0,6%
So entwickelt sich Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag mit Einbußen

01.10.25 12:06 Uhr

01.10.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 11,67 GBP.

Rolls-Royce Plc
13,66 EUR -0,38 EUR -2,71%
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 11,67 GBP. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 11,55 GBP. Bei 11,90 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.134.239 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 2,34 Prozent niedriger. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,14 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 10,69 GBP angegeben.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

