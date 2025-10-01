Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 11,67 GBP.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 11,67 GBP. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 11,55 GBP. Bei 11,90 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.134.239 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 2,34 Prozent niedriger. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,14 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 10,69 GBP angegeben.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
