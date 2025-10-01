Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 11,81 GBP abwärts.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 11,81 GBP. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,81 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,90 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 340.909 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Bei 11,95 GBP markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 1,23 Prozent zulegen. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,69 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

