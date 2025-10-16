Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Rolls-Royce-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,10 GBP abwärts.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,10 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,05 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,06 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 508.756 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 7,11 Prozent niedriger. Bei 5,17 GBP fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 GBP belaufen. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 10,69 GBP.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

