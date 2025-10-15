DAX24.218 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1623 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.196 +1,3%
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
So entwickelt sich Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Mittag

15.10.25 12:04 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Mittag

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 11,20 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,20 GBP. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,11 GBP ein. Mit einem Wert von 11,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.237.301 Stück gehandelt.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 6,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Mit Abgaben von 53,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,092 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,69 GBP für die Rolls-Royce-Aktie aus.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
