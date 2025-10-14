Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 11,09 GBP ab.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 11,09 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,08 GBP. Bei 11,21 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 3.501.318 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Gewinne von 7,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Abschläge von 53,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,69 GBP.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
