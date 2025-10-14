Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,1 Prozent auf 11,16 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 11,16 GBP. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 11,12 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,21 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 616.778 Rolls-Royce-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,95 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 7,05 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 GBP ab. Mit Abgaben von 53,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,69 GBP an.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

