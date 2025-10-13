Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 11,31 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,31 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 11,19 GBP. Bei 11,38 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 5.716.080 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,66 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 54,27 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,69 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

