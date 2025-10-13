DAX24.388 +0,6%Est505.576 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

13.10.25 09:23 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,41 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,14 EUR 0,12 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,41 GBP zu. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,41 GBP aus. Mit einem Wert von 11,38 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 480.152 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 4,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 54,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,69 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
