DAX24.580 -0,1%Est505.616 -0,2%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.064 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,64 -2,4%Gold3.986 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktienanleihe oder doch lieber Aktie? Aktienanleihe oder doch lieber Aktie?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag im Minusbereich

10.10.25 16:09 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 11,38 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,14 EUR -0,48 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 11,38 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,24 GBP. Bei 11,55 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.422.340 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. 5,00 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 54,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,092 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen