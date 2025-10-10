Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag im Minusbereich

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 11,38 GBP nach.

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 11,38 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,24 GBP. Bei 11,55 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.422.340 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. 5,00 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 54,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,092 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen