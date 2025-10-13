Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 11,25 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 11,25 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 11,25 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,38 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.991.986 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 5,17 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 117,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,092 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,69 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

